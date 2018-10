Rettungshubschrauber landet auf Pausenhof der Hausbergschule

Der Rettungshubschrauber landete am 5. Oktober auf dem Pausenhof der Grundschule am Hausberg in Bad Lauterberg.

Bad Lauterberg Die Rettungskräfte des ASB geben nach dem Einsatz am Freitag Hinweise zum sicheren Verhalten an Rettungshubschraubern.

Am Freitagmorgen landete der Rettungshubschrauber auf dem Pausenhof der Grundschule am Hausberg in Bad Lauterberg. Dieser diente aufgrund der derzeitigen Herbstferien als Landeplatz. Grund für den Einsatz war ein akuter neurologischer Notfall in einer der Fachkliniken. Da die Notarzteinsatzfahrzeuge anderweitig gebunden waren, musste der Patient mit dem Hubschrauber in eine Klinik mit neurologischer Fachabteilung gebracht werden.

Die Einsatzkräfte des ASB informieren in diesem Zusammenhang über sicheres Verhalten an Rettungshubschraubern, da bei Start und Landung mitunter erhebliche Winde entstünden. Anwohner sollten Fenster und Türen schließen und Passanten mindestens 100 Meter Abstand halten. Fahrzeuge dürften den Hubschrauber nicht zu passieren, um Schäden an den Rotorblättern zu vermeiden.