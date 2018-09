Zollbrücke wird 2018 nicht mehr fertig

Barbis Die Bauarbeiten an der Straßenbrücke am Barbiser Zoll ziehen sich hin. Während der Sanierung sind weitere Schäden sichtbar geworden.

Die Bauarbeiten an der Straßenbrücke am Barbiser Zoll ziehen sich hin. Es sind während der Sanierungsarbeiten an der Oderüberquerung weitere Schäden sichtbar geworden, erklärte Fachbereichsleiter Andreas Bähnsch in der jüngsten Bauausschuss-Sitzung. Das bedeute, dass die Brücke in diesem Jahr nicht mehr fertig werde.

Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr Goslar lässt die Brücke reparieren, denn bis vor kurzem führte die Bundesstraße 243 darüber. Bevor die Stadt das Bauwerk übernimmt, soll es instandgesetzt werden (wir berichteten). „Vermutlich bekommen wir jetzt eine fast neuwertige Brücke“, sagte Andreas Bähnsch den Ausschussmitgliedern gegenüber schmunzelnd. Weiter teilte er mit, dass die Bauarbeiten bei beginnendem Frost eingestellt würden. Es gebe aber Überlegungen, die Brücke über die Winterpause einspurig wieder zu öffnen. Das sei aber noch nicht abschließend geklärt. Dafür seien noch Abstimmungsgespräche notwendig.

Fußgänger und Fahrradfahrer können auch jetzt während der Bauarbeiten die Baustelle passieren.