Sparkassenstiftung spendet 500 Euro an Lauterberger Schützen

Eine Fördersumme in Höhe von 500 Euro hat am Donnerstag die Schützengesellschaft von 1602 Bad Lauterberg von der Sparkassenstiftung erhalten. Der Verein um den Vorsitzenden Bernd Wiegand will damit in die Jugendarbeit der Schützengesellschaft investieren: Wiegand will ein Pressluftgewehr speziell...