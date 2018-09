Polizei erwischt 22-Jährigen mit 1,47 Promille am Steuer

Die Polizei hat in der Nacht zu Sonntag einen 22-Jährigen aus Walkenried aus dem Verkehr gezogen, der mit 1,47 Promille in Bad Lauterberg mit dem Auto unterwegs war. Der 22-Jährige war zusammen mit seinem Vater in dessen Auto im Stadtgebiet unterwegs, als die Beamten der Polizei Bad Lauterberg das Fahrzeug gegen 1 Uhr in der Butterbergstraße anhielten und kontrollierten.

Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Polizisten dann Atemalkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest ergab den Wert von 1,47 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet, heißt es in der Mitteilung der Polizei. pol/nza