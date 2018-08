Motorradfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Ein 57-jähriger Motorradfahrer aus Nordenhamm ist am Samstag bei einem Unfall auf der L520 zwischen Bad Lauterberg und St. Andreasberg schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben kam er aufgrund eines Fahrfehlers in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr einen und stürzte. Ein Rettungswagen brachte den Mann ins Krankenhaus. Am Motorrad entstanden 4.000 Euro Schaden. pol/nza

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder