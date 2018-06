Karl-Heinz Baumann feiert 80. Geburtstag

Am heutigen 21. Juni begeht Karl-Heinz Baumann vom Hof zur Grünen Linde in Osterhagen seinen 80. Geburtstag. Geboren wurde Karl-Heinz Baumann auf dem Hof zur Grünen Linde, besuchte in Osterhagen und Bad Lauterberg die Schule und erlernte den Beruf des Landwirtes. Bereits als 15-Jähriger übernahm er...