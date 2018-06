Osterhagen Aufgrund von Arbeiten für die Erneuerung der Signaltechnik am Bahnübergang im Zuge der Kreisstraße 432 wird diese zwischen Osterhagen und der Einmündung der L 531/Winkeltal am 18. und 19. Juni voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt in beiden Richtungen über die L 531/Bartolfelde. Für die vorübergehenden Beeinträchtigungen bittet der Landkreis um Verständnis.

