Barbis In der Zeit vom 13. Mai bis zum 1. Juni stahlen Unbekannte von einem auf dem Gelände des Agrarmarktes in Barbis abgestellten, nicht zugelassenen Traktor, die Unterlenkerstabilisatoren. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Lauterberg unter Telefon 05524/9630 in Verbindung zu setzen.

