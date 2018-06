Das sagen Politiker zur möglichen Südharz-Fusion

Die Stadt Bad Lauterberg soll Sondierungsgespräche für eine mögliche Fusion mit den beiden Städten Bad Sachsa, Braunlage und der Gemeinde Walkenried aufnehmen. Darüber befanden am Donnerstagabend die Ratsmitglieder in ihrer Sitzung. Bad Lauterberg war Donnerstag die letzte betroffene Kommune, die darüber entschied, ob man in derartige Gespräche eintreten werde. Da Braunlage zuvor Gespräche ausgeschlossen...