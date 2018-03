Malte Bäcker ist bester Schütze

Der Vorsitzende der Reservistenkameradschaft Bad Lauterberg, Michael Minetzke, berichtete in der Jahreshauptversammlung über die Vereinsaktivitäten im vergangenen Jahr. Infostände bei den Happenings, Teilnahme an Wertungsschießen und am Scharnhorstmarsch in Hannover sowie an Veranstaltungen der...