Verkehrswacht tagt am 28. März

Bad Lauterberg Die Verkehrswacht Bad Lauterberg lädt zur Jahreshauptversammlung am Mittwoch, 28. März, um 19 Uhr in die Gaststätte Goldene Aue ein. Neben Berichten stehen Wahlen und der Ausblick auf das Jahr 2018 an. Im Anschluss wird ein kleiner Imbiss gereicht.