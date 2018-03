Bad Lauterberg Ein Schaden in Höhe von 9 000 Euro ist die Konsequenz eines Unfalls am Freitagabend in Bad Lauterberg. Ein 18-jähriger Nordhäuser missachtete die Vorfahrt eines Bad Lauterbergers, weshalb beide Autos kollidierten. Beide Wagen mussten abgeschleppt werden. Der 18-Jährige hatte gegen 21.45 Uhr die Lutterstraße befahren und an der Kreuzung zur Hauptstraße die Vorfahrt des Geschädigten nicht beachtet.

