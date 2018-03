Bands lockten mit handgemachtem Sound in die Kneippstadt

Einmal im Jahr verbreitet sich in der Bad Lauterberger Innenstadt Partylaune. Wie am vergangenen Samstag, als ab 21 Uhr in acht verschiedenen Restaurants und Kneipen Live-Musik erklang. Einmal Eintritt zahlen und damit Zugang zu allen Musikveranstaltungen an diesem Abend zu haben, ist das Konzept. Und es ging wieder einmal auf.

Junge Leute waren genauso wie jung gebliebene Erwachsene der reiferen Generation unterwegs auf den Straßen, um von einer Festival-Location zur nächsten zu ziehen. Manche Kneipen waren so voll, dass die Besucher vor der Tür warten mussten, bis andere Musikfans den Ort verließen, um eingelassen zu werden.

Festival war ganzen Tag über Stadtgespräch

Schon den ganzen Tag über war die Nacht der Live-Musik Stadtgespräch. Man verabredete sich, sprach über die Bands und die unterschiedlichen Stilrichtungen. Und die Stilrichtungen waren tatsächlich breitgestreut. Da drang aus der Tür von Lisa’s Eck ein eher ruhiges „Halleluja“, wo Markus Funke gastierte, während die Band CC Rider im Kurhaus für rockige Oldies sorgte.

Gleich angrenzend, nur durch eine Wand getrennt, spielte VerwöhnAroma Party-Schlager der 1970er und 1980er Jahre. Eigentlich hatte CC Rider das Hotel Riemann rocken wollen, doch war der Veranstaltungsort wegen eines Trauerfalls kurzfristig verlegt worden.

Brechend voll war es auch in der Tequila-Lounge, in der Jamstreet Soul-, Funk- und Partyklassiker spielten. Vor der Bühne tanzten vor allem junge Mädchen, während andere Gäste bei einem Getränk einfach die Musik genießen wollten.

In den Jägerstuben standen die Gäste so dicht vor der Bühne, dass die Zuhörer problemlos mit den Musikern kommunizieren konnten. Hier sorgten Tom Twist für gute Laune. Vor dem Restaurant war ein großer Grillstand aufgebaut, so dass die Night-Beat-Fans nicht zu hungern brauchten.

Ähnlich dicht standen die Zuhörer in der Almhütte vor der Bühne, auf der die Musiker Blackwood Band kaum Platz zum Spielen hatten. Hier mussten neue Gäste auch warten, bis andere aus der Almhütte weiterzogen, um überhaupt noch Platz im Raum zu finden.

Hits der Rockgeschichte und in Qualm gehüllte Akteure

Ähnlich eng ging es zeitweise in der Fünften zu, in der Rockhead Hits aus der Rockgeschichte spielten, sowie im Back’s, das die beiden Musiker von On The Rocks aufmischten. In den Raucherlokalen tauchte der Qualm die Akteure und Zuhörer in einen unübersehbaren Nebel.

Das Night-Beat-Festival brachte einen Hauch von Großstadtatmosphäre in die Stadt. Gute Laune herrschte an diesem Abend vor. Das lag nicht zuletzt an dem Sicherheitskonzept der Veranstalter Blues Agency aus Leipzig, deren Ordner dafür sorgten, dass weitgehend alles in geordneten Bahnen verlief: Erst nach dem offiziellen Ende der Veranstaltung gegen 2.30 Uhr gab es auf der Wissmannstraße Handgreiflichkeiten zwischen acht Personen und eine weitere gegen 3.30 Uhr, die beide einen Polizeieinsatz zur Folge hatten. Dennoch zog die Polizei im Vergleich zur Dauer und Personenzahl eine positive Bilanz.