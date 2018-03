Kneipenfestival rockt heute Abend Bad Lauterberg

Heute liegt wieder Musik in der Luft, genauer gesagt Livemusik. Das Night Beat Festival lädt zum gemeinschaftlichen Bummeln von Location zu Location ein (wir berichteten). Verwöhnaroma beispielsweise sind mit einer ordentlichen Portion Schlager im Kurhaus unterwegs. Warum Verwöhnaroma? Weil sie die Gäste mit dem unverwechselbaren Flair der großen deutschen Schlager der 1970er und 1980er Jahre verwöhnen. Mit Songs von Costa Cordalis, Howard Carpendale oder Jürgen Drews bleibt kein Auge trocken. Verwöhnaroma rocken den Schlager.

On the rocks werden im Backs beweisen, dass nicht immer nur eine große Band große Stimmung bringt. Sie kommen akustisch, mit ordentlich Spaß im Gepäck und zweistimmigem Gesang daher und bringen Klassiker der Rock- und Popgeschichte zum Vorschein. Gassenhauer wie „Sweet Home Alabama“ oder „Mrs. Robinson“, aber auch aktuelle Titel zum Mitsingen und Mitfeiern haben sie auf ihrer Setlist. Gewürzt mit einer ordentlichen Prise Entertainment hält ihr Repertoire für jeden etwas bereit. Achtung: hier Eintritt nur ab 18 – Raucherlokal.

Das Level kann aus organisatorischen Gründen nicht am Honky Tonk teilnehmen. Ersatzlocation ist die Almhütte in der Wissmannstraße 24! Hier greifen dann die Musiker der Blackwood Band in die Saiten. Klassiker von den Beatles, Rock Hits von den Rolling Stones, Deutschrock von Rio Reiser und Karat, Elektronische Musik von Daft Punk – eben die größten Hits der letzten 40 Jahre auf Deutsch und Englisch im einzigartigen StarsOnStage Sound – darauf darf man sich bei den Jungs freuen. Leider mussten auch die Musiker von The Beefees für Samstag aus gesundheitlichen Gründen absagen. Als Ersatz-Gig spielt Tom Twist in den Jägerstuben: Freunde von schnörkellosem, biergetränktem Rock’n’Roll kommen hier voll auf ihrer Kosten. Knackiger Neo-Rockabilly, treibender Surfbeat und der berüchtigte Gürtellinien-Rock prasseln auf das Auditorium nieder.

Eintrittsbändchen für das Festival kosten 15 Euro. Die Musik startet überall um 20 Uhr.