Auf dem Torbogen am Friedhof Gittelde sind jetzt wieder Ziegel angebracht.

Große Wirkung Ansicht fast wie früher: Torbogen in Gittelde hat wieder Ziegel

Nun sind auch die letzten Arbeiten am Torbogen fertig: Es wurden wieder Ziegel auf dem „Dach“ des denkmalgeschützten Torbogens bei der Zufahrt zum Friedhof in Gittelde angebracht. Kleines Detail – große Wirkung, könnte man sagen, denn durch die Ziegel hat er wieder etwas mehr Ähnlichkeit mit seinem einstigen Aussehen, was die Ansicht jetzt deutlich verbessert hat.

Wie Andrea Kipp vom Kirchenvorstand und Pastorin Melanie Mittelstädt in einem Gespräch mit unserer Zeitung sagen, sei es aber leider technisch nicht möglich, auch wieder seitlich Ziegel aufzubringen. Würde man seitlich Ziegel aufbringen wollen, müsste man zur Befestigung den Beton wieder bearbeiten, was im Winter bei Frost und Nässe eine Angriffsfläche bieten würde. Die Pastorin und der Kirchenvorstand hatten sich für Ziegel statt Blech als Abdeckung entscheiden dürfen und kamen so dem Wunsch der meisten Einwohner Gitteldes nach. Demnächst soll seitlich zu den Ziegeln Naturschiefer als Wetterschutz angebracht und auch die Zaunanlage wieder eingebaut werden.

Was sich im Nachhinein beim Begutachten des Fundaments herausgestellt habe, sei, dass der Torbogen eigentlich gar nicht instabil gewesen sei. Dennoch seien aber Sanierungsmaßnahmen nötig gewesen, weil immer mal wieder Teile der Ziegel und loser Putz herunter gefallen seien und sich auch Risse gebildet hätten.

28.500 Euro Spenden für Torbogen Gittelde

„Wir sind mit dem jetzigen Ergebnis glücklich“, sagt die Pastorin, die noch einmal betont, wie überwältigt man von der hohen Spendenbereitschaft der Menschen gewesen sei. „Wir haben uns sehr gefreut, dass die Menschen den Torbogen erhalten wollten, und mit den großzügigen Spenden gezeigt haben, was es ihnen auch wert war.“ Insgesamt kam durch Privatpersonen, Vereine und Unternehmen eine Spendensumme von knapp 28.500 Euro zusammen.

Die Kosten für die Sanierung liegen bei insgesamt rund 35.000 Euro. Demnach beträgt der Eigenanteil der Kirchengemeinde Gittelde rund 6.500 Euro. Fördergelder habe es leider nicht gegeben, auch wenn man an verschiedenen Stellen diverse Anträge gestellt habe, bedauert Pastorin Melanie Mittelstädt.

Info: Sanierungskosten

Notsicherung: 1.493 Euro

1.493 Euro Eigentliche Sanierungsarbeiten /Verputzen mit Spezialbeton: 27.331 Euro

/Verputzen mit Spezialbeton: 27.331 Euro Dachdecker: 2.023 Euro

2.023 Euro Kosten Architekt: 4.165 Euro

Um Danke zu sagen, soll es im kommenden Jahr am Sonntag, 23. April, ein gemeinsames Fest mit den Einwohnern des Fleckens Gittelde am frisch sanierten Torbogen geben.