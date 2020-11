339 Weihnachtsüberraschungstüten wurden im Haus von Marion Hauck gepackt und werden in den kommenden Tagen verteilt.

Keine Kultur, keine Fahrten, keine Zusammenkünfte. In diesem Jahr mussten aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Auflagen sowie Abstands- und Hygienemaßnahmen viele lieb gewonnene feste Termine und Veranstaltungen ausfallen. So auch für die älteren Bürger über 70 Jahren in Gittelde.

Normalerweise organisiert der Arbeitskreis Ältere Bürger im Frühjahr und im Herbst Fahrten zu schönen Ausflugszielen. Oftmals nahmen zwischen 130 und 150 Leute an den beliebten Halbtagesfahrten mit dem Bus teil. Darauf mussten die Senioren in diesem Jahr verzichten, wie auch auf die traditionelle Adventsfeier, die eigentlich für den 27. November geplant war, berichtete Marion Hauck vom Arbeitskreis. 339 Geschenktüten gepackt Um den älteren Bürgern dennoch eine Freude zu machen, wurden inzwischen 339 Weihnachts-Geschenktüten gepackt, die demnächst vom Team des Arbeitskreises, bestehend aus Marion Hauck, Angelika Kronjäger-Scheurich, Lotte Luck, Brunhilde Nikisch und Tonja Mügge, in Gittelde verteilt werden. „Was drin ist, wird nicht verraten, es soll ja eine Überraschung sein“, so Hauck, die es bedauert, dass die Adventsfeier nicht stattfinden kann. Für das kommende Jahr könne man leider momentan noch gar nichts planen, bemerkt Marion Hauck vom Arbeitskreis weiter. Wenn Veranstaltungen und Fahrten irgendwann wieder möglich sein sollten, müsse man darauf hoffen, dass man vielleicht kurzfristig noch Busse für die Ausflüge chartern könne.