Die Besichtigungstour des Bau-, Umwelt- und Feuerschutzausschusses durch die Gemeinde Bad Grund geht weiter. Nachdem der Ausschuss im Juni in der Bergstadt Bad Grund die gemeindeeigenen Immobilien besichtigte (wir berichteten), trafen sich die Mitglieder nun in Eisdorf am Feuerwehrgerätehaus.

Vor Ort berichtete zunächst Gemeindebrandmeister Thomas Wenzel, dass man ganz langsam den normalen Feuerwehrbetrieb wieder hochfahre. Bis vor kurzem waren nur Sonderstunden zugelassen, denn es durften während der Hochphase der Corona-Krise weder theoretische, noch praktische Dienstübungen stattfinden. „Wir mussten alles auf das dringend Nötigste beschränken“, so Wenzel. Momentan würden die nötigsten technischen Ausbildungen wieder starten, allerdings in festen Gruppen, die nicht gemischt werden dürfen und die sich auch privat nicht treffen dürften. „Wenn ein Fußballverein nicht spielen kann, ist das so, aber wenn die Feuerwehr nicht kommen kann, ist das dramatisch“, betonte der Gemeindebrandmeister.

Sicherheit im Brandfall ist gegeben

Aber: Niemand brauche sich um die Sicherheit im Brandfall Gedanken machen, auch wenn der Normalbetrieb seit einem halben Jahr ausgefallen sei. „Die Feuerwehrleute haben nicht vergessen, wie man einen Schlauch ausrollt“, sagte Wenzel humorvoll.

In der Sitzung wurden auch Beschlussvorlagen verabschiedet. So etwa die Beschlüsse zur Aufwandsspaltung der Straßenbaumaßnahmen „Mühlenbeu“ in Eisdorf, „Rösteberg“ in Bad Grund und der „Fissekenstraße“ in Willensen. Wie der Fachbereichsleiter Bau- und Ordnungsverwaltung, Fred Langner, berichtete, waren alle diese Maßnahmen ausbaubeitragspflichtig. „Wenn nicht alle Teileinrichtungen der Baumaßnahme saniert wurden, verlangt die Rechtsprechung einen Kostenspaltungsbeschluss“, so Langner. Erst dann entstehe die Beitragspflicht für die Anlieger. Zum einen gebe es in der Gemeinde Bad Grund eine Ausbaubeitragssatzung, zum anderen sei man zur Erhebung aufgrund der geflossenen Fördergelder verpflichtet.

Antragsfrist für die Dorferneuerung

In der Sitzung erinnerte Langner daran, dass die Antragsfrist für die Dorferneuerung in Teichhütte, Willensen und Eisdorf am 15. Oktober ende. Des Weiteren habe die Gemeinde einen Antrag auf Verlängerung für die Dorferneuerung gestellt.

Was das Budget Straßenunterhaltung betreffe, sei dieses durch Aufwendungen im fünfstelligen Bereich nahezu erschöpft. Ungeplante, aber notwendige Baumfällungen hätten dies verursacht, weil es sich dabei um Bäume gehandelt habe, die zum Straßenraum zählten. In den meisten Fällen wären es Eschen gewesen, die wegen des Eschentriebsterbens zu einer Gefahr für den Verkehr geworden wären.

Die Mitglieder des Bau-, Umwelt- und Feuerschutzausschusses waren vor Ort unterwegs. Foto: Herma Niemann / HK

Auf der Tagesordnung stand auch die Fortschreibung des Städtebauförderungsprogramms „Lebendige Zentren“ (vormals „Kleinere Städte und Gemeinden“). Wie Fachbereichsleiter Langner erklärte, handele es sich dabei überwiegend um redaktionelle Änderungen. Das Niedersächsische Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz hat aufgrund der „Bund-Länder-Verwaltungsvereinbarung Städtebauförderung für das Programmjahr 2020“ die Programmstruktur der Städtebauförderung geändert.

Das interkommunale Netzwerk, bestehend aus der Gemeinde Bad Grund und der Stadt Osterode, ist 2014 in das Städtebauförderungsprogramm „Kleinere Städte und Gemeinden – überörtliche Zusammenarbeit und Netzwerke“ aufgenommen worden. Gemäß der neuen Struktur wird das Gebiet nun der Komponente „Lebendige Zentren – Erhalt und Entwicklung der Orts- und Stadtkerne“ zugeordnet. Diese beinhaltet eine Bündelung der Zielsetzungen, unter anderem die Erweiterung um Maßnahmen des Klimaschutzes und zur Anpassung an den Klimawandel, insbesondere durch die Verbesserung der grünen Infrastruktur.

In den zu fördernden Maßnahmen müssen etwa die Aspekte energetische Gebäudemodernisierung, klimafreundliche Mobilität, Schaffung von Grünanlagen und Freiräumen sowie Zielsetzungen der Barrierefreiheit berücksichtigt werden.

Im Anschluss besichtigten die Ausschussmitglieder gemeindeeigene Grundstücke im Mitteldorf und an der Frankfurter Straße.