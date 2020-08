Verletzt wurde eine 15-jährige Fahrradfahrerin bei einem Unfall, der sich am Montag ereignete. Das teilte die Polizei Osterode auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Demnach fuhr die Jugendliche auf dem Radweg von Windhausen in Richtung Bad Grund. Unterwegs wollte sie die Straße überqueren. Laut Polizei übersah sie dabei ein von links heranfahrendes Auto. Es kam zum Zusammenstoß. Bei dem Unfall erlitt die Radlerin Schürfwunden. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.