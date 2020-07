Vollsperrung: B242 Bad Grund bis Münchehof wird saniert

Bad Grund. Im September beginnt die Fahrbahnerneuerung zwischen Bad Grund und Münchehof an der Bundesstraße 242. Betroffen sind 4,5 Kilometer Strecke.

Im September beginnt die Fahrbahnerneuerung zwischen Bad Grund und Münchehof an der Bundesstraße 242. Darüber informiert die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Geschäftsbereich Goslar, in einer Mitteilung. Demnach beträgt die Sanierung des gesamten Streckenabschnittes der B242 zwischen Bad Grund und der B243 bei Münchehof etwa 4,5 Kilometer. Dieser Abschnitt ist in mehrere Teilabschnitte unterteilt.

Begonnen wird in diesem Jahr mit einem ersten Abschnitt von der B243 bei Münchehof. Dieser Abschnitt hat eine Länge von etwa zwei Kilometern und soll noch in diesem Jahr fertiggestellt werden.

„Die Bauarbeiten können aufgrund der vielen Kurven und den vorhandenen Fahrbahnbreiten nur unter Vollsperrung des Verkehrs ausgeführt werden“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Die örtlichen Umleitungen werden entsprechend der Bauphasen ausgeschildert. Die großräumige Umleitung führt von Osterode über die B241 nach Clausthal-Zellerfeld und von dort über die B242 wieder in Richtung Bad Grund.

Im kommenden Jahr wird im Rahmen einer weiteren Ausschreibung die B242 zwischen Bad Grund und dem Ende des ersten Sanierungsabschnittes erneuert. Aufgrund der zu erneuernden Schutzeinrichtungen im Seitenbereich und der hierfür erforderlichen Fundamente wird der Zeitraum der Vollsperrung im kommenden Jahr voraussichtlich vom Frühjahr bis zum Herbst andauern.

Die Behörde will zu einem späteren Zeitpunkt auf den genauen Start der Arbeiten in diesem Jahr und der Einrichtung der Vollsperrung hinwiesen. Die Vollsperrung wird nach Ende der Arbeiten im ersten Abschnitt aufgehoben. mel