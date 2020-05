Waldgaststätte Iberger Albertturm widersteht der Corona-Pandemie

Die Gastronomie ist kein simples Gewerbe,die Arbeit oft anstrengend, der Druck groß, gerade in der aktuellen Situation. Vom Imbissbetreiber zum namhaften Sternekoch, überall waren die Sorgen in den letzten Wochen die gleichen: Wann dürfen wieder Gäste kommen? Und übersteht der Betrieb die lange Zwangsschließung? Für viele von ihnen kann in diesen Tagen der Betrieb, unter teils immensen Einschränkungen, wieder anlaufen. Wer in dieser Situation erst vor kurzer Zeit einen Laden eröffnet hat, eventuell noch nicht die Möglichkeit hatte, Rücklagen aufzubauen, wird seine wirtschaftliche Existenz in Gefahr sehen.

Umso überraschender, wenn ein Gastwirt zu Beginn der Krise noch kein halbes Jahr geöffnet hatte und jetzt sagen kann: „Der Betrieb war kaum eingeschränkt.“ Genau dieser seltene Sonderfall ist Klaus Reichardt, seit November vorigen Jahres Pächter und Wirt in der Waldgaststätte Iberger Albertturm in Bad Grund. Zwar sei auch das Traditionslokal im Wald, das er gemeinsam mit seiner Frau Wencke führt, nicht völlig von den Auswirkungen der Krise verschont geblieben, doch sie hätten es weit schlechter treffen können, erzählt Reichardt, der an seinem montäglichen Ruhetag die Vorbereitungen auf den Himmelfahrts-Besuch für ein Telefoninterview unterbricht.

Waldgaststätte profitiert von Abgeschiedenheit und weiter Fläche

„Ich bin glücklich darüber, hier oben zu sein“, meint er. Es gebe „Fläche ohne Ende“, jede Menge Plätze könne er im Außenbereich des Lokals für Gäste anbieten und sich dabei problemlos an die geltenden Auflagen halten. „Normalerweise haben wir im Innenraum 83 Sitzplätze“, rechnet er vor, „jetzt können wir drinnen noch 40 Gäste bewirten.“ Draußen um die Waldgaststätte herum sind sie auf weitaus mehr vorbereitet: 240 Plätze werden angeboten. „Von mir aus kann der ganze Harz kommen“, meint Reichardt gut gelaunt.

Wenn auch nicht in dem Maße wie für viele seiner Kollegen, so waren doch die letzten Wochen auch für Reichardt nicht leicht. Die Einschränkungen des Tourismus sowie die Aufforderung, nur für nötige Besorgungen oder Tätigkeiten das Haus zu verlassen, hätten ihn wirtschaftlich getroffen. So seien etwa die Umsätze während der Osterferien nicht mit denen aus einem normalen Jahr zu vergleichen. Aber mit Außerhaus-Verkauf habe man auf dem Iberg zumindest kostendeckend arbeiten können.

Corona in Osterode- Ein Überblick über die Situation vor Ort

Inzwischen dürfen Gäste auch wieder in der Wirtschaft empfangen werden, sofern die entsprechenden Vorschriften eingehalten werden. Hier sind Reichardt und sein Team einen Schritt weiter gegangen: Im Eingangsbereich um den ersten Tische herum, sei Plexiglas installiert worden, sodass die Gaststätte betreten werden kann, ohne die vorgegebenen Abstände zu unterschreiten. Alle weiteren Tische seien so angeordnet, dass auch die Laufwege unter Einhaltung der Abstandsregeln genutzt werden können. Darum, so der Wirt, brauchen die Gäste im Lokal auch keine Masken tragen.

Dass seine Vorkehrungen den Auflagen entsprechen, sei ihm durch mehrfache polizeiliche Kontrollen im Auftrag des Gesundheitsamtes bestätigt worden. Wurde doch einmal etwas beanstandet, besserte er nach. Er und sein Personal würden im Service jedoch trotzdem Masken tragen. „Wir können hier oben wunderbar arbeiten“, sagt Reichardt.

Alle Möglichkeiten, sich der aktuellen Situation entsprechend aufzustellen, hätten sie genutzt – darunter auch, Soforthilfe zu beantragen aus den Mitteln des von der Bundesregierung versprochenen Unterstützungspakets. „Unbürokratisch und schnell – wenn ich mich darauf verlassen hätte, sähe es jetzt nicht gut aus“, sagt Reichardt.

Betriebe mit kleinen Räumlichkeiten besonders betroffen

Gerade für räumlich kleinere Betriebe tue es ihm leid, denn eine 50-prozentige Auslastung sei nach den Vorgaben nur möglich, wenn dabei auch die Mindestabstände eingehalten werden können. Wenn ein kleines Lokal jedoch nur etwa 20 bis 25 Prozent der Tische besetzen darf, weil es sonst zu eng wird, sei es oft nicht wirtschaftlich, dann überhaupt zu öffnen. „Man braucht sein Personal und das will auch bezahlt werden“, sagt er. Und gerade im Harz sei die Problematik des Leerstandes bereits an vielen Stellen offensichtlich, da brauche es nicht noch mehr zusätzliche Probleme für die gastronomischen Betriebe.

Umso glücklicher ist Klaus Reichardt mit der Entscheidung, die ihn vor einem halben Jahr auf den Iberg geführt hat. „Hier oben kann man die schwierige Situation auch mal vergessen“, sagt er. Gelegenheit dazu bietet sich unter anderem am morgigen Donnerstag, Himmelfahrt. Dann wird ab 12 Uhr am Iberger Albertturm für die Gäste gegrillt. Etwa die beliebte Bärlauchbratwurst werde dann auf der Karte stehen, kündigt der Wirt an. Aber auch Vegetarier würden auf ihre Kosten kommen. Nicht vergessen: Auch auf dem Iberg am Vatertag gelten die Regeln zu Mindestabstand und Kontaktbeschränkung.