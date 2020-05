Ruhezeiten gelten auch während der Corona-Einschränkungen

Die warme Jahreszeit ist auch die Zeit der Rasenmäher, die in den Gärten fleißig vor sich hin brummen. Blühende Beete, ein kurzer Rasen und der Duft von frisch gemähtem Gras – das alles gehört einfach dazu. Doch mit dem nachbarschaftlichen Frieden im Garten kann es schnell vorbei sein, wenn ein Nachbar seinen Rasenmäher zu den festgeschriebenen Ruhezeiten in Betrieb nimmt. Der monotone Lärm, der beim Mähen entsteht, dringt durch geöffnete Fenster auch in Häuser und Wohnungen – und das manchmal viele Minuten und unter Umständen sogar Stunden lang, je nach Größe des zu mähenden Rasenstückes.

Nicht nur wegen der momentanen Corona-Beschränkungen, sondern auch die in diesen Tagen zunehmende Vegetation führe vielerorts zu intensiverer Gartentätigkeit, so Harald Dietzmann, Bürgermeister der Gemeinde Bad Grund, und somit auch zu Lärm durch die benutzten Gerätschaften. Im Ortsrecht der Gemeinde Bad Grund ist die Gefahrenabwehrverordnung geregelt, die unter anderem in Paragraf 5 die Ruhezeiten festlegt. Zu den Ruhezeiten gehören grundsätzlich die Sonn- und Feiertage. An Werktagen gilt zwischen 13 und 15 Uhr die Mittagsruhe, zwischen 19 und 22 Uhr die Abendruhe und ab 22 Uhr bis 7 Uhr morgens die Nachtruhe. Während dieser Ruhezeiten sind Tätigkeiten verboten, die Lärm verursachen können, und die dazu beitragen, die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft erheblich zu belästigen oder die Gesundheit eines anderen zu schädigen. Das gilt insbesondere für den Betrieb motorbetriebener Handwerks- oder Gartengeräte und Gartenmaschinen. Arbeiten gewerblicher sowie land- und forstwirtschaftlicher Art fallen nicht unter das Verbot, allerdings nur, soweit sie üblich sind. Das gilt auch für Arbeiten, die der Verhütung oder Beseitigung eines Notstandes dienen, außerdem für schallerzeugende Geräte, beispielsweise Musikinstrumente und Tonwiedergabegeräte wie Radio oder Stereoanlage. Gesundheit und Wohlbefinden werden durch Lärm beeinträchtigt Langfristig kann die Einschränkung der Lebensqualität, zum Beispiel durch Lärm, zu Krankheit führen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) definiert Gesundheit als „einen Zustand völligen körperlichen, seelischen und sozialen Wohlbefindens". Nicht nur objektiv feststellbare körperliche Krankheitssymptome gelten damit als gesundheitliche Beeinträchtigungen, sondern auch das durch Lärm gestörte subjektive Wohlbefinden. Die Gemeinde Bad Grund bittet aus diesen Gründen, die geltenden Ruhezeiten einzuhalten. Störungen der Mittags-, Abend- und Nachtruhe würden oft nicht absichtlich geschehen, sondern aus Gedankenlosigkeit, wie Dietzmann anmerkt. Dennoch hätten besonders Kleinkinder oder Senioren tendenziell ein höheres Ruhebedürfnis. „Hier gilt es, Rücksicht auf andere zu nehmen. Die Verordnung lässt ohnehin für die jetzt wieder vermehrt anfallende Gartenpflege einen ausreichenden zeitlichen Spielraum außerhalb der geschützten Ruhezeiten", so Dietzmann.