Zahlreiche Geschichten ranken sich um den sogenannten Gittelder Weg, einem direkten Verbindungsweg zwischen Gittelde und Düderode-Oldenrode, und den dort befindlichen Schäferstein, auch Schäferkreuz genannt.

An diesem alten Gittelder Weg durch den Wald sollen in früheren Jahrhunderten einer oder sogar mehrere Morde begangen worden sein, wie der Vorsitzende des Heimatvereins Düderode-Oldenrode, Klaus-Jürgen Bialaschewitz, in einem Gespräch erzählt. Dem oder den Ermordeten wurde wohl der Schäferstein zum ewigen Gedächtnis errichtet. Er soll ein Sühnestein sein, der seinem Aussehen nach wohl im 17. Jahrhundert aufgestellt worden sein muss, vermutet er. Der Sandsteinblock ist versehen mit einem lateinischen Kreuz. Sühnekreuze standen meist an Wegen und Wegkreuzungen.

Geschichten ranken sich um den Stein

Dokumentiert ist über die Geschehnisse am Gittelder Weg leider nicht viel, sagt auch der Heimatchronist aus Gittelde, Bodo Biegling. Alles, was man heute wisse oder vermute, sei mündlich weiter getragen worden. So soll auf diesem Weg ein Schweinehändler überfallen, beraubt und getötet worden sein.

Das Schäferkreuz. Hier sollen ein oder sogar mehrere Morde begangen worden sein. Foto: Herma Niemann / HK

Auch wurde sich erzählt, dass hier einige der Eseltreiber vom Harze wegen eines Pfennigs, der damals noch einen ganz anderen Wert hatte als heute, in Streit geraten seien. Bei diesem Streit soll einer von ihnen ums Leben gekommen sein. Weiter heiße es, dass der Name „Schäferkreuz“ an einen Schäfer erinnern soll, der angeblich hier erschlagen wurde, weil er sich gegen das Leib-eigenenrecht stellte und sich weigerte, seine Frau dem vorgesetzten Herrn oder Inspektor zu überlassen. Dass das oft so genannte „Recht der ersten Nacht“ tatsächlich existierte, ist jedoch in der historischen Forschung umstritten. Als weitere Variante wurde gemutmaßt, ein Junge sei hier ums Leben gekommen.

Diese Erzählungen und eine gewisse Furcht vor dem dort stehenden Stein verstärken auch heute noch das Geheimnisvolle um diese Gegend. Idyllisch, aber da auch sehr abgelegen, geht man über den Gittelder Weg ziemlich einsam.

Viele der alten Kreuzsteine werden mit Schäfern in Verbindung gebracht, so auch der Kitzelkreuzstein bei Mechtshausen und der Schäferstein bei Osterode, wo angeblich ein Schäfer vom Blitz getroffen worden sein soll.

Im 11. Jahrhundert setzte unter dem erstarkenden Einfluss der Kirche diese Sitte ein, die an Stelle der Blutrache und des Wergeldes für den Erschlagenen von dem Totschläger eine Sühne und die Errichtung eines Sühnekreuzes verlangte. Die steinernen Denkmale, oft durch Furcht unangetastet geblieben, verloren im Laufe der Zeit immer mehr ihren Sinn und gerieten nicht selten gänzlich in Vergessenheit. So scheint es auch dem Schäferkreuz bei Düderode ergangen zu sein. Noch im Jahre 1935 soll Wilhelm Lampe, damals Lehrer in Harriehausen, von ihm berichtet haben.

4.000 Steine in Deutschland bekannt

Schäfersteine sind Sühne- oder Mordkreuze. Sie bezeichnen in der Regel ein steinernes Flurkreuz, das zur Sühne für einen begangenen Mord oder Totschlag errichtet wurde. Etwa 4.000 Steinkreuze, von denen man vermutet, dass es sich um Sühnekreuze handelt, sind heute in Deutschland bekannt.

Auf einigen Steinkreuzen sind Waffen, wie Armbrust oder Axt, eingeritzt, möglicherweise sollen sie für die Tatwaffen stehen. Flurkreuze sollten zudem Vorübergehende zum Gebet für den Verstorbenen anhalten, da dieser unvermittelt zu Tode kam, ohne zuvor die Sterbesakramente empfangen zu haben.

Wurde jemand im Streit oder absichtslos getötet, musste der Schuldige in der Regel mit der Familie des Opfers einig werden. Es wurden zwischen den beteiligten Parteien privatrechtliche Sühneverträge abgeschlossen. Etwa ab dem Ende des 12. Jahrhunderts soll es dabei üblich gewesen sein, am Tatort oder dort, wo es die Angehörigen wünschten, ein steinernes Sühnekreuz aufzustellen.