Harmonische Hauptversammlung

Im Mehrzweckraum in Windhausen eröffnete Vorsitzender Günter Cloppenburg die gut besuchte Jahreshauptversammlung des SoVD Gittelde-Windhausen. Thema war natürlich auch hier die Veränderungen aufgrund des Corona-Virus und das Datenschutzgesetz.

Cloppenburg dankte der Gemeinde, die dem SoVD die kostenlose Nutzung der gemeindlichen Räume erlaubt.

Für 2020 sind zwei Busfahrten geplant. Eine Tagesfahrt soll am 6. Mai ins Weserbergland führen und eine zweite Fahrt gibt es im Herbst. Das Sommerfest findet am 22. August im Schützenhaus in Gittelde statt. Für den 12. Dezember ist die Weihnachtsfeier im Schützenhaus in Gittelde geplant.

174 Mitglieder hat der Verein aktuell.

Vorsitzender Günter Cloppenburg wurde im Amt bestätigt, ebenso Günter Hübscher, Schatzmeisterin Brigitte Berkefeld und Frauenwartin Angelika Fischer. Die bisherige Schriftwartin Heidemarie Häusler kandidierte nicht wieder. Dafür wählte die Versammlung einstimmig Birgit Lau. Zu Beisitzern wurden gewählt Gudrun Cloppenburg, Bärbel Grube, Heidemarie Häusler, Andrea Hübscher, Herbert Lau und Claus-Dieter Möller. Die Kasse werden künftig prüfen Jürgen Badermann, Wolfgang Kern und Brigitte Heitkamp; als Ersatzprüfer werden Heidemarie Arend und Elke Böhnisch tätig sein. Mit einem Imbiss klang die Versammlung aus.