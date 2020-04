Über 200 Mitglieder im DRK Eisdorf

Überaus gut besucht war die Jahreshauptversammlung des DRK Eisdorf. Vorsitzende Sabine Armbrecht erinnerte unter anderem an gut besuchte Blutspendetermine, an das Online-Seminar und viele weitere Veranstaltungen. Dem Ortsverband Eisdorf gehören über 200 Mitglieder an. Sabine Armbrecht: „Über jedes neue Mitglied würde ich mich freuen!“ Mit Dankesworten an alle helfende Hände und an ihre Vorstandskollegen beendete sie ihren Tätigkeitsbericht und warf einen zuversichtlichen Blick auf das aktuelle Jahr.

Sieglinde Armbrecht thematisierte die jährlichen Sammlungen im Frühjahr und Herbst eines Jahres. Eine lebhafte Diskussion schloss sich an.

Schließlich bat Sabine Armbrecht um Vorschläge für eine 100-Jahrfeier des DRK Eisdorf. Am 4. August 1920 wurde das DRK Eisdorf als Ortsverein genehmigt. Name: Deutsches Rote Kreuz Ortsverein Eisdorf. Aktueller Vorstand: Vorsitzende: Sabine Armbrecht, Schriftwartin: Veronika Lange, Kassenwartin: Gerda Nienstedt, Mitglieder: 202.