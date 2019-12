Sparkasse beschäftigt sich intensiv mit ihrem Filialnetz

Zu Fragen einiger Einwohner in Bad Grund und Gittelde führte ein am Mittwoch im „Beobachter“ veröffentlichter Bericht über eine mögliche Schließung der dortigen Sparkassen-Filialen. Thomas Toebe, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Osterode am Harz, erklärte auf Nachfrage unserer Zeitung, dass sich...