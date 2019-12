Mannschaftspokal ging nach Eisdorf

Abschluss der Schützendamen in Eisdorf

Fast 30 Damen fanden den Weg in das Schützenhaus, um die Saison ausklingen zu lassen. Neben einem Sketch wurde gemeinsam gespielt und dabei viel gelacht. In diesem Jahr gab es vier Schießtermine, aus allen teilnehmenden Ortschaften gab es eine Gewinnerin:Jutta Burgdorf aus Schwiegershausen Ramona Scheerschmidt aus Petershütte, Kerstin Dröge aus Katzenstein, Bärbel Leimeister aus Eisdorf. Den Mannschaftspokal erhielt in diesem Jahr Eisdorf. A