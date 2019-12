56 Blutspender in Eisdorf

Insgesamt 56 Blutspender folgten der Aufforderung zur Spende in Eisdorf. Darunter waren zwei Erstspender, außerdem zwei, die zum 45. Mal, zwei, die zum 55. Mal und ein Spender, der zum 65. Mal spendete. Der nächste Blutspendetermin in Eisdorf ist am 6. Januar 2020.