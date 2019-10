Gittelde. Bei dem Feuer vor einer Garage in Gittelde wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr war mit Atemschutzmasken im Einsatz.

Auto brennt in Gittelde vollständig aus

Ein Auto ist am Freitagnachmittag in Gittelde in Brand geraten und vollständig ausgebrannt, verletzt wurde dabei niemand. Darüber berichtet die Ortsfeuerwehr des Fleckens Gittelde.

Demnach war das Feuer ausgebrochen, als der Wagen noch in der Garage stand. Zwei Trupps der Feuerwehr waren mit Atemschutzmasken im Einsatz, um das Feuer zu kontrollieren. Die Flammen gingen nicht auf umliegende Gebäude über.

Laut Polizei Göttingen war die Ursache für den Brand ein technischer Defekt, berichtet die Feuerwehr. Die gesamte Schadenshöhe beträgt demnach etwa 1.000 Euro.