Kinder sammeln Erntedankgaben

Die Kinder aus Windhausen sammelten in ihren Orten Spenden und dekorierten damit den Altar. Auch in Badenhausen waren die Mitglieder des Kindergottesdienstes unterwegs.

Badenhausen. Die Lebensmittel und Geldspenden gingen an die Osteroder Tafel.

Mit Bollerwagen zogen sie von der Kirche los, klingelten an vielen Türen und wurden freundlich empfangen: Die Kinder und Jugendliche aus den Kindergottesdiensten in Badenhausen und Windhausen waren am Erntedankwochenende unterwegs, um Gaben für den Altar zu sammeln.

Stolz kamen sie in die Kirchen zurück und brachten ihre Schätze mit: Obst, Gemüse, Konserven, eine Honigpyramide auf dem Altar, Süßigkeiten – es fehlte an nichts. Die Festgemeinde am Erntedanksonntag konnte sich über schön geschmückte Altäre freuen. Die Lebensmittel und Geldspenden kamen der Osteroder Tafel zugute.

In beiden Kirchengemeinden wurden an diesem Tag die Vorkonfirmandinnen und Vorkonfirmanden als die neue Konfirmandengeneration vorgestellt. Das Fest endete in beiden Gemeinden mit einer großen Kaffeetafel.

Am morgigen Sonntag wird das Erntedankfest gefeiert. Es ist im Christentum ein Fest nach der Ernte im Herbst, bei dem die Gläubigen Gott für die Gaben der Ernte danken. Bei der Feier, die meist in einer Kirche, aber regional auch als Prozession veranstaltet wird, werden Feldfrüchte, Getreide und Obst dekorativ aufgestellt. Dazu kommen auch andere als Gaben bezeichnete Produkte von besonderer Naturnähe, wie Mehl, Honig oder Wein.