OBS Badenhausen hat neun neue Bus-Scouts

Badenhausen. Die Ernennung fand kürzlich bei der Einschulungsfeier der fünften Klassen in Badenhausen statt.

Bei einer Feier begrüßte die Oberschule (OBS) Badenhausen die neuen fünften Klassen. Schulleiter Frank Keller hieß die beiden neuen Klassen nebst Eltern, Verwandten und Freunden in der gut gefüllten Pausenhalle der Schule willkommen.

Als Teil der Feier wurden ebenfalls die neuen Bus-Scouts der Oberschule ausgezeichnet. Sie erhielten vom Präventionsbeauftragten der Polizei Osterode, Volker Hahn, und der Bus-Scout-Koordinatorin der OBS, Ann-Christin Weihmann, ihre Zertifikate, nachdem sie am Ende des vergangenen Schuljahres an mehreren Nachmittagen ihre Ausbildung zum Bus-Scout absolvierten.

Für die Aufgabe eines Bus-Scouts braucht es „richtige Typen“

Hahn verwies in seinem Grußwort darauf, dass die Oberschule Badenhausen die erste Schule im Altkreis Osterode war, die die Bus-Scout-Ausbildung eingeführt habe. Für die Ausbildung benötige man „richtige Typen“, die Zivilcourage zeigen und sich für Schwächere einsetzen. Diese wertvollen Eigenschaften habe der Ausbildungsdurchgang gezeigt.

Als Bus-Scout ausgezeichnet und ernannt wurden Thalia Folta, Mia Walther, Joy-Lee Dörnte, Benjamin Warthmann, Nick Fernandez Rodriguez, Sarah Freier, Marlene Madlen Schubert, Nicole Stoll und Fiona Weber.

Schulleiter Frank Keller bei seiner Ansprache. Foto: OBS Badenhausen

In seiner Begrüßungsansprache wies Schulleiter Keller darauf hin, dass für die neuen Fünftklässler nun ein neuer Lebensabschnitt beginne, denn sie seien erst einmal wieder die Kleinen. Zur Hilfe und Unterstützung erhalten die Fünftklässler Paten aus den neunten und zehnten Klassen, die ihnen in ihrem ersten Schuljahr an der Oberschule mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ferner rief Keller die Fünftklässler dazu auf, neugierig zu sein, schließlich erwarten sie neue Fächer und neue Lehrer. Diesen sollten sie offen und ohne Vorurteil entgegentreten.

Fünftklässler lernen ihre neue Schule kennen

Umrahmt wurde die Einschulung von einer Tanzaufführung der Klasse 7b sowie der Vorstellung wichtiger Ansprechpartner, wie etwa der Schulsanitäter. Anschließend rief Frank Keller alle Lehrkräfte, die im fünften Jahrgang unterrichten, auf die Bühne, damit sich Schüler und Eltern schon einmal „ein Bild machen können“. Danach begrüßten die beiden Klassenlehrer, Silke Telge und Baschir Dietrich, die neuen Schüler.

Während die Schüler ihre erste Unterrichtsstunde hatten, konnten sich die Eltern und übrigen Gäste in der Cafeteria mit Kaltgetränken erfrischen oder mit Laugenbrezeln stärken. Gleichzeitig standen die Schulleitung und das Kollegium der Oberschule für die Beantwortung von Fragen zur Verfügung. Mit dem Ende ihrer ersten Schulstunde an der Oberschule Badenhausen endete für die Fünftklässler die Einschulungsfeier.