„Teich in Flammen“ lockt Besucher nach Bad Grund

Am Samstag fand in Bad Grund die Lichtershow „Teich in Flammen“ statt. Dabei waren die Wasserspiele auch in diesem Jahr der Höhepunkt der Veranstaltung. Verschiedenfarbige Wasserfontänen und Wasserfälle beleuchteten den Teich. Auch drum herum ging es bunt zu: Lichter um den Teich sorgten für die...