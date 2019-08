Vorbildlich gemeinsam frühstücken

Schon lange vor dem offiziellen Start herrschte unter den eichen in Eisdorf Hochbetrieb.

Beim traditionellen „Frühstück unter den Eichen“, zu dem der Verein „Dorfgemeinschaft Leben und Wohnen in Eisdorf“ (DoLeWo) auf den Festplatz am Steinweg eingeladen hatte, gab es eine umweltfreundliche Premiere: Die leckeren Matjes und Bratkartoffeln sowie Currywurst und Pommes gab es ausnahmslos auf Porzellantellern, was eine Familie aus Eisdorf mit ihrer materiellen Spende möglich gemacht hatte.

Bevor der erste Vorsitzende des DoLeWo, Herbert Lohrberg, auf einen Stuhl stieg, um so die weit über 100 Gäste fast jeden Alters willkommen zu heißen, hatte die Kirchengemeinde St. Georg zu einer liturgischen Feier in das Gotteshaus geladen, und durfte sich ebenfalls über eine gute Teilnehmerzahl freuen.

Gäste kommen auch von außerhalb der Ortsgrenzen

Lohrberg brachte seine Freude darüber zum Ausdruck, dass dieses bereits 15. Frühstück unter den Eichen erneut Freunde kulinarischer Köstlichkeiten auch über Eisdorfs Grenzen hinaus angezogen hatte. Unter den Genießern war auch Gemeinde-Bürgermeister Harald Dietzmann.

Auch für die jungen Gäste gab es einiges zu erleben: So durften sie unter anderem das Karussell eines Eisdorfer Bürgers nutzen und der Planwagen des Vereins wartete ebenfalls nicht lange auf die ersten Mitfahrer. Am Getränkewagen gab es durchgehend Andrang.

Am Nachmittag hieß das Ziel für die Planwagenfahrten „Schützenhaus“. Dort wurden selbstgebackener Kuchen und Kaffee für die zahlreichen Gäste angeboten.

Zudem hatten die Dorfmoderatoren traditionell einen Info-Stand errichtet. Sie informierten über die Arbeit des vor einem Jahr ins Leben gerufenen Vereins „Mobiles Eisdorf e.V.“ und über die Projektgruppe „Unser Eisdorfer Dorfmarkt“, die am 30. August zum dritten Mal einlädt.

Dorfmoderation wird wissenschaftlich untersucht

Unter den Besuchern war auch ein Gast aus Hannover: Melissa Niewind, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst, war aus der Landeshauptstadt angereist, um für ihre Doktorarbeit zum Thema „Die Wirkung von Dorfmoderation“ Informationen in Gesprächen mit dem Gemeindebürgermeister, dem ersten Vorsitzenden von DoLeWo und den Dorfmoderatoren einzuholen.