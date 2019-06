Störche sollen in Eisdorf heimisch werden

Um zwei wichtige Objekte ging es während der Sitzung des Ortsrates Eisdorf. Zum einen verkündetet Herbert Lohrberg, Vorsitzender der Dorfgemeinschaft Leben und Wohnen in Eisdorf (Dolewo) die Tatsache, dass der Vertrag für eine Scheune in diesem Monat unterschrieben wird, und dass der Verein auf finanzielle Unterstützung seitens des Ortsrates hofft. Zum anderen teilte Stefan Rutzen mit, dass viele Eisdorfer Bürger vorhaben, am...