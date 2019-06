Unbekannte laden 3 Kubikmeter Müll im Wald ab

Badenhausen. In einem Waldstück bei Badenhausen wurde am Donnerstag eine illegale Müllentsorgung entdeckt. Die Polizei hofft auf Hinweise.

Am Donnerstag wurde eine illegale Müllentsorgung in einem Waldstück bei Badenhausen entdeckt. Bislang unbekannte Täter hatten nahe des Modellflugplatzes etwa drei Kubikmeter Haus- und Sperrmüll abgeladen, so die Polizei. Die Beamten bitten Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, sich unter Telefon 05327/1421 zu melden. pol