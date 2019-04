Autofahrer ist mit 2,89 Promille auf B243 unterwegs

Münchehof Ein Fahrer aus dem Altkreis Osterode wurde am Samstagabend in Münchehof mit 2,89 Promille am Steuer erwischt. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Nach Hinweisen einer Zeugin kontrollierten die Beamten am Samstag gegen 21.30 Uhr in der Straße Am Griesebach ein Auto mit Osteroder Kennzeichen. Der Pkw war auf der B243 aus Richtung Osterode kommend unterwegs gewesen, so die Polizei.

Während der Kontrolle stellten die Beamten im Innenraum des Autos und bei dem Fahrer einen deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,89 Promille.

Auf Grund dessen wurde eine Blutprobe angeordnet, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.