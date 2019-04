Unfall: Ein Verletzter und hoher Sachschaden

Gittelde Der Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstag auf der B243.

Am Donnerstag gegen 14.45 Uhr kam es auf der B243 zwischen den Abfahrten Gittelde Nord und Münchehof zu einem Verkehrsunfall mit mindestens 35.000 Euro Sachschaden und einer verletzten Person. Dabei befuhr ein 46-jähriger Mann aus Hannover mit einem Gespann, auf dem sich ein Pkw befand, die Bundesstraße von Osterode kommend in Richtung Seesen. Auf Höhe der Abfahrt Gittelde kam das Gespann ins Schlingern und prallte durch die Leitplanke in die Gegenfahrbahn. Hierbei löste sich der aufgeladene Pkw und beschädigte das dahinter fahrende Fahrzeug eines 53 Jahre alten Seeseners. Im Gegenverkehr kam es außerdem zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 46 Jahre alten Mannes aus Brücken. Dieser wurde dabei verletzt und ins Krankenhaus gebracht.