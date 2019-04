15.000 Euro Schaden nach Brand in Einfamilienhaus

Bad Grund. Feuerwehr Bad Grund rückt am Montagmittag zu einem Brand in der Straße Grüne Tanne aus.

15.000 Euro Schaden sind die Folgen eines Brandes in einem Einfamilienhaus in Bad Grund. Darüber informiert die Polizei. Am Montagmittag wurde die Feuerwehr Bad Grund gegen 11.45 Uhr mit Drehleiter zu dem Haus in der Straße Grüne Tanne alarmiert. In einen Mülleimer eingefüllte heiße Asche entzündete den Inhalt, die Flammen griffen auf das Dach über. Die Bewohner waren zum Zeitpunkt des Brandes nicht zu Hause, verletzt wurde niemand.