Mobiles Eisdorf erhält 1.000 Euro zum Start in die Vereinsarbeit

Der Verein „Mobiles Eisdorf“ kam jüngst zu seiner ersten Mitgliederversammlung zusammen und konnte sich gleich zum Start über Unterstützung freuen: Zu Gast war Frank Uhlenhaut von der Harz Energie, der einen Scheck über 1.000 Euro mitbrachte. Das Geld stammt aus dem Ehrenamtsfonds des Energieversorgers. Damit wolle man das „ambitionierte und überzeugende Konzept“ unterstützen, das sich der Verein auf die Fahne geschrieben hat, erklärte Uhlenhaut.

Vorsitzender Dieter Sinram bedankte sich für das große Interesse am Projekt „Unser Dorf fährt elektrisch“ und ging auf den vom Landkreis Göttingen ausgeschriebenen Wettbewerb ein, der von Eisdorf gewonnen wurde. Mit dem Sieg werden im Ort zwei Ladesäulen im Wert von 25.000 Euro aufgestellt. Der Verein wird zudem 7.500 Euro als Zuzahlung für ein Elektroauto erhalten. Sinram gestand, dass er selbst niemals auf die Idee gekommen wäre, aktive Vereinsarbeit zu übernehmen. Das Thema Elektromobilität habe ihn aber dazu gebracht, von Anfang an den Veranstaltungen der Dorfmoderatoren teilzunehmen, um sich so über den Wettbewerb zu informieren. Dabei habe er Leute kennengelernt, die Mut, Kraft und Ausdauer bewiesen hätten, vor allem aber motiviert bei der Sache gewesen wären. So sei es ihm leicht gefallen, das Projekt mit viel Engagement zu begleiten.

Der ausschlaggebende Punkt sei für ihn gewesen, den immer wichtiger werdenden Klimaschutz zu unterstützen. Es gebe viele Möglichkeiten, ein wenig für die Umwelt zu tun. Denn, wenn viele Personen ein Zweitauto gemeinsam unterhalten und dann auch noch Gemeinschaftsfahrten ohne CO2-Ausstoß durchführen, sei dieses schon ein großer Schritt. Mittelfristig sei geplant, auch Fahrten für ältere Menschen oder Personen ohne Führerschein ehrenamtlich anzubieten.

Der zweite Vorsitzende, Yannik Gorke, gewährte dann einen Überblick über die Buchungs- und Abrechnungssoftware der Autos. Hier wolle man eine Anpassung an das jeweilige Nutzungsverhalten vornehmen und mit den Mitgliedern des Vereins gemeinsam erarbeiten. Der Vorstand des Vereins bedankte sich für die bereits geleistete Unterstützung durch Beitritte und ist überzeugt, mit dem Start der E-Autos weitere Liebhaber für E-Mobilität zu gewinnen. In jedem Fall sei Eisdorf an dieser Stelle ein Vorbild für Gemeinschaftssinn, Innovation und Fortschritt und Vorbild auch für andere Dörfer.