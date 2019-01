Neue Drehleiter rückt für Bad Grund in greifbare Nähe

650.000 Euro – so viel will die Gemeinde Bad Grund in eine neue Drehleiter investieren. Sobald der Landkreis dem Haushaltsplan der Gemeinde Bad Grund zugestimmt hat, soll sich die Ausschreibung des Fahrzeugs anschließen. „Es ist Licht am Ende des Tunnels zu sehen“, freute sich Ortsbrandmeister Dirk...