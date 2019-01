Autorenkreis Im Takt lädt zur Lesebühne

Badenhausen. Der Autorenkreis Im Takt lädt am Freitag, 4. Januar, wieder zur Offenen Lesebühne ins Landhaus Finze in Badenhausen ein.

Der Autorenkreis Im Takt lädt am Freitag, 4. Januar, wieder zur Offenen Lesebühne ins Landhaus Finze in Badenhausen ein. Der Autorenkreis hat sich auch das Ziel gesetzt, Literatur in den Alltag zu bringen, erlebbar zu machen. Das ist mit dem Projekt „Offene Lesebühne“ im Juli 2018 gut gelungen. „Es war ein kurzweiliger und lebendiger Abend mit viel Austausch unter den Autoren und Zuhörern“, so Renate Maria Riehemann vom Autorenkreis Im Takt.

Die Offene Lesebühne soll die Schreibenden aus der Umgebung ansprechen, die sich vielleicht noch am Anfang befinden, sich in einer kurzen Lesesequenz erproben wollen oder einfach Kontakt mit anderen Autoren suchen. Aber auch auf die erfahrenen Autoren, denen an Austausch und Kontakt gelegen ist, freut sich die Gruppe. Und auf alle Freunde der Literatur, die einfach nur zuhören, ein abwechslungsreiches Programm genießen und ein wenig klönen möchten.

Wie funktioniert die Offene Lesebühne? Autoren, die aus einem eigenen Text lesen möchten, müssen sich nicht anmelden, aber rechtzeitig vor Ort sein, weil die Lesezeit und damit auch die Anzahl der Lesenden begrenzt sein wird. Die Autoren tragen sich in eine Leseliste ein. Bei zu vielen Einträgen wird gelost. Die Lesezeit ist auf 5 bis 10 Minuten beschränkt. Eine öffentliche Wertung der Vorträge im Sinne einer Rangfolge findet nicht statt. Beteiligte Autoren haben die Möglichkeit, ihre Bücher und Texte zu präsentieren.

Die Lesebühne am 4. Januar im Landhaus Finze, Thüringer Straße 278 in Badenhausen, beginnt um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.