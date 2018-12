Drehleiter der Feuerwehr Bad Grund nur „bedingt einsatzbereit“

Die Drehleiter der Feuerwehr der Gemeinde Bad Grund – die einzige in der Gemeinde, in der Bergstadt stationiert und etwa 40 Jahre alt – ist beim ersten Anlauf nicht durch den TÜV gekommen. Inzwischen hat sie die Plakette erhalten, was aber mit etwa 1.000 Euro zu Buche schlug. Einsatzbereit ist die...