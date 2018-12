214 Kilometer mit dem Luftballon

Beim Schützenfest in Badenhausen ließen die Kinder Ballons steigen. Der Ballon von Maya Oleyniczak flog am Weitesten.

Badenhausen Die Kinder hatten beim Schützenfest Ballons mit Grußkarten steigen lassen. Der Ballon von Maya Oleyniczak flog bis nach Waldau in Franken.

Für die Badenhäuser Kinder war beim Schützenfest der Kinderumzug das Highlight. Alle Teilnehmer ließen zu Beginn des anschließenden Kinderfestes Luftballons in den Himmel steigen. An diesen Ballons hatten die Kinder Karten mit ihrem Namen befestigt. Finder wurden aufgefordert die Karte nach Badenhausen zurückzusenden. Von insgesamt 15 Kindern wurden die Ballons entdeckt und die entsprechenden Karten nach Badenhausen zurückgeschickt. Bei einer kleinen Feier im Schützenhaus erhielten alle Kinder ein kleines Geschenk, sowie eine Karte auf der der „Landeplatz“ von ihrem Ballon eingezeichnet war. Am weitesten flog der Ballon von Maya Oleyniczak. Er wurde im 214 km weit entfernten Waldau (Franken) gefunden. Bei Kakao, Kaffee und Kuchen verbrachte man ein paar gemütliche Stunden im Schützenhaus.