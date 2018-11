Bankraub in Gittelde: Räuber gehen lange ins Gefängnis

Langjährige Gefängnisstrafen für alle drei Angeklagte plus Sicherungsverwahrung für zwei Angeklagte: Mit diesem Urteil ist am Montag der Prozess um einen Raubüberfall auf die Sparkassenfiliale in Gittelde vor dem Landgericht Göttingen zu Ende gegangen. Die Kammer befand die beiden mutmaßlichen...