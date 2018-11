Bauarbeiten an der Bergstraße in Bad Grund abgeschlossen

In Bad Grund sind die Bauarbeiten an der Bergstraße abgeschlossen (Archivfoto). Die Harz Energie verlegte neue Versorgungsleitungen.

Bad Grund. Die Bergstraße in Bad Grund ist wieder frei befahrbar. Die Straße war mehrere Wochen lang für den Verkehr gesperrt.

Die Bauarbeiten in der Bergstraße in Bad Grund, bei denen neue Versorgungsleitungen verlegt wurden (wir berichteten), sind beendet. Die mehrwöchigen Arbeiten der Harz Energie hatten die zeitweise Vollsperrung der Bergstraße notwendig gemacht. Der Verkehr kann nun in beiden Richtungen wieder uneingeschränkt fließen. Trotz geringfügig längerer Bauzeit konnten die Kosten eingehalten werden, sagt die Harz Energie.