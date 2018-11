Nach Jahren endlich wieder gesehen

Jüngst trafen sich die Ehemaligen des Entlassungsjahrgangs 1958 mit ihren Partnern im Dachsbau in Bad Grund. Groß war die Freude des Wiedersehens nach einigen Jahren seit dem letzten Treffen. Bärbel Franke, die die ehemaligen Schüler begrüßte, freute sich natürlich darüber. Schon bei der Kaffeetafel erinnerte man sich an die gemeinsame Zeit in der Schule im Teufelstal oder an Ausflüge. Erst recht lebhaft wurden die Gespräche als Fotoalben herumgereicht wurden. Kunigunde Kleinert dankte Bärbel Franke mit einem Blumenstrauß für die Vorbereitung, Einladung und Organisation dieses Klassentreffens. Für ihren Vorschlag, sich künftig in kürzeren Abständen zu treffen, erhielt sie große Zustimmung. Schnell vergingen die Stunden im Austausch der Erinnerungen an die Schulzeit und an die dann nachfolgende Zeit. Mit einem leckeren Essen endete die Zusammenkunft noch nicht. Gab es doch viel aus dem eigenen Leben und des der Familie zu berichten.

