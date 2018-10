Polizei kontrolliert an B243 auf Alkohol und Drogen

Großkontrolle der Polizei auf dem Parkplatz Am Ziegenberg an der B243 in Fahrtrichtung Osterode.

30 Beamte der Polizeidirektion Braunschweig haben am Montag eine stationäre Verkehrskontrolle auf dem Parkplatz Ziegenberg an der B243 in Fahrtrichtung Osterode vorgenommen. Die Kontrolle hatte gleich mehrere Ziele zum Inhalt: Unter anderem wurden die sich derzeit in der Polizeiinspektion Goslar befindlichen Bachelor der Polizeiakademie Niedersachsen in Sachen Drogenerkennung im Straßenverkehr praktisch geschult. In der Kontrollstelle befanden sich zudem die Fachleute für Drogenerkennung im Straßenverkehr der Polizeidienststellen Goslar, Bad Harzburg, Clausthal-Zellerfeld, Braunlage und Seesen. Außerdem waren speziell geschulte Dokumentenprüfer der Polizei im Einsatz. Unterstützt wurden die Beamten von Diensthundeführerinnen aus Wolfsburg, die mit ihren Rauschgiftspürhunden im Einsatz waren. Neben Drogen- und Alkoholsündern wurde auch ein Augenmerk auf reisende Täter im Hinblick auf Wohnungseinbrüche gerichtet.

Die Kontrolle dauerte nur wenige Stunden, aber die Beamten wurden fündig. Insgesamt wurden drei Verkehrsteilnehmer aus dem Verkehr gezogen, die unter dem Einfluss von unterschiedlichen Drogen am Steuer saßen. Mehrere Verfahren mussten eingeleitet werden. Zusätzlich kommt es zu Verfahren in den Bereichen Waffen-, Ausländer- und Arbeitsrecht. Insgesamt wurden drei Blutentnahmen angeordnet. Hinzu kommt eine Vielzahl von Verkehrsordnungswidrigkeiten im Verwarngeldbereich.