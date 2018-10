Gemeinsam Grünkohl gegessen

Die Mitglieder der Siedlergemeinschaft „Grüne Tanne“ haben die Grünkohl-Saison eröffnet. Rund 80 Mitglieder und Gäste waren zum gemeinsamen Essen gekommen. Vorsitzender Jürgen Knackstädt begrüßte besonders die Ehrenmitglieder Wolfgang Wittenberg und Winfried Kippenberg. Darüber hinaus informierte er über anstehende Termine: Am Sonntag, 4. November, 15 Uhr, beginnt im Vereinsraum „Altes Rathaus“ das Vereinsknobeln für Mitglieder. Das Adventsbasteln findet am Mittwoch, 14. November, 15 Uhr, im Vereinsraum statt. Die Jahresabschlussfeier ist für Sonntag, 9. Dezember, 16 Uhr, im Schützenhaus im Teufelstal geplant. Mit einem Stümpelessen soll das Jubiläumsjahr der Siedlergemeinschaft „Grüne Tanne“ ausklingen. Zu den Veranstaltungen am 4. und 14. November sowie am 9. Dezember wird eine Anmeldung erbeten. Jürgen Knackstädt informierte außerdem über den Förderverein der Schützengesellschaft Bad Grund. Er appellierte an alle Mitglieder, diesem Verein zur Erhaltung des Schützenhauses beizutreten oder für den Verein zu spenden.

