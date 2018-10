Drogen gefunden: Polizei kontrolliert nachts auf Schulhof

Eisdorf Aufgrund sich häufender Beschwerden überprüfte die Polizei Freitagnacht den Schulhof in Eisdorf, wo sich mehrere Personen aufhielten.

Aufgrund sich häufender Beschwerden überprüfte die Polizei am Freitag gegen 23.30 Uhr den Schulhof in der Jahnstraße in Eisdorf. Hierbei wurden mehrere Personen kontrolliert, die zum Teil Betäubungsmittel bei sich führten. Strafverfahren wurden eingeleitet und die Personen des Schulhofes der Grundschule verwiesen.