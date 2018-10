Sonntag kann man wieder durch den herbstlichen Weltwald walken

Am Sonntag, 14. Oktober, findet in Bad Grund der Indian Summer Lauf statt, fünfte und letzte Veranstaltung des diesjährigen Oberharzer Nordic aktiv Cups. Start und Ziel der Strecken ist am Sportpark Teufelstal. Möglicherweise wird sogar ein Rekord aufgestellt, erstmals könnte die Marke von 1.000...