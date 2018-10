Im WeltWald gewandert

Mitglieder des Biochemischen Vereins besuchten den WeltWald in Bad Grund.

Zu einer Wanderung durch den WeltWald Harz trafen sich die Mitglieder des Biochemischen Vereins Clausthal-Zellerfeld auf dem Parkplatz an der Hübichalm.

Herbert Edert und Herr Fritsch führten durch die Natur in ihrem Herbstkleid. Sichtlich erfreut waren die Teilnehmer dieser gut eine Stunde dauernden Wanderung über die Vielfalt der Bäume und Sträucher. Im Anschluss an den Spaziergang trafen sich die Teilnehmer mit weiteren Mitgliedern im Café Antique. Elke Blohm als Vorsitzende begrüßte die Gäste und erinnerte an das Jubiläum des Biochemischen Vereins Clausthal-Zellerfeld.

Der Verein, der sich mit Gesundheitsthemen befasst, wurde zu Lebzeiten von Dr. Schüssler vor 125 Jahren gegründet. Im Rahmen der Gesundheitsberatung stehen die Schüssler Salze im Mittelpunkt der Beratung. Blohm zeigte das Original des handschriftlich gefertigten Gründungsprotokolls und weitere Schriften.

Dem Jubiläumsverein gehören über 100 Mitglieder an. Einige Mitglieder wohnen in Bad Grund. Die Vereinsmitglieder treffen sich einmal monatlich in Clausthal-Zellerfeld. Bei Kaffee und Kuchen sowie Gesprächen, die nicht nur Schüssler Salze zum Inhalt hatten, verging die Zeit.